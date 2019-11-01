1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект стратегии повышения доверия к национальной валюте обсудят с международными экспертами. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили этот документ на консультативном совете Нацбанка, где он был одобрен. Предварительно обсудили и с правительством. Хотели бы провести еще консультации с международными экспертами и будем предлагать правительству принять документ", - сказал Павел Каллаур.

Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц назвал ключевые подходы по повышению доверия к белорусскому рублю. "Первое - постоянное обеспечение стабильно низкой инфляции. Второе - реализация системных мер, направленных на формирование прозрачной и комфортной для экономических агентов экономической среды. Третье - отказ от использования иностранных валют при расчетах внутри страны, а также при установлении налоговых, арендных и других платежей", - отметил он. По мнению представителя Нацбанка, ключевым моментом также является открытость и прозрачность процессов принятия и реализации государственной экономической политики, регулярные коммуникации всех органов госуправления.

"Ключевым индикатором успешности реализации нашей стратегии по повышению доверия к белорусскому рублю должно стать приближение роли национальной валюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и Банка развития в экономике к 80%", - подчеркнул Сергей Калечиц.

Международный форум высокого уровня, посвященный вопросам повышения доверия к национальным валютам, проходит сегодня в Минске. Проведение форума приурочено к 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства в Беларуси.-0-