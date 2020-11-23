Проект стратегии развития интеграции до 2025 года представят главам государств ЕАЭС

23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года для представления главам государств Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии a href="/economics/view/sovet-eek-prodlil-na-dva-goda-subsidii-dlja-podderzhki-sovmestno-proizvedennyh-tovarov-416939-2020/" target="_blank">на заседании 23 ноября одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - проинформировали в пресс-службе. - В частности, в проект стратегии-2025 включено предложение Кыргызстана о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств - членов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании".

Ранее главы государств ЕАЭС в целом одобрили проект стратегии-2025 и поручили ЕЭК совместно со сторонами его доработать. "После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята", - добавили в пресс-службе.-0-