15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о садоводческих товариществах вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом предусмотрены изменения в регулировании деятельности садоводческих товариществ, признание утратившим силу указа от 28 января 2008 года №50 и отдельных нормативных правовых актов, принятых в его развитие.

По предложению депутатов Палаты представителей Национального собрания проект указа предусматривает возможность перевода садовых домиков в жилые дома с последующей регистрацией в них по месту жительства.

Такое предложение обусловлено тем, что отдельные граждане используют свои садовые домики для постоянного проживания. "Законодательство России и Украины, в которых существует похожая на белорусскую организация деятельности садоводческих товариществ, позволяет регистрировать садовые домики в качестве жилых. В связи с этим и в Беларуси необходимо дать возможность переводить садовые домики, отвечающие всем необходимым требованиям, в жилые дома", - говорится в обосновании.

Согласно проекту указа, если в товариществе более половины земельных участков будут переведены в категорию "для обслуживания жилого дома", по решению общего собрания можно будет обратиться к местным властям с заявлением о включении товарищества в границу населенного пункта либо об образовании на его базе населенного пункта. Местные исполнительные и распорядительные органы в таких случаях могут при необходимости установить переходный период на срок не более 10 лет в целях создания необходимой инфраструктуры, в том числе для обеспечения исполнения государственных минимальных социальных стандартов. В течение установленного переходного периода садоводческое товарищество продолжает существовать, а по его истечении подлежит ликвидации.

Также предлагается установить, что местные исполнительные и распорядительные органы обязаны обеспечивать информирование товариществ по их запросам о переходе прав на земельные участки к другим лицам. Такое дополнение вызвано тем, что товарищества в связи с необязательностью отдельных владельцев зачастую не имеют никаких сведений о том, что на их территории появился новый владелец участка, что создает дополнительные проблемы организационного характера.

Еще одна новация предложена Министерством финансов. В проекте указа предлагается установить, что товарищества освобождаются от ведения бухучета.

Проектом указа также предлагается ввести нормы, позволяющие лицам, вышедшим из состава членов товарищества (по собственному усмотрению или в результате исключения), а также наследникам и отказавшимся от вступления продолжать ведение садоводства без участия в товариществе, заключив договор о порядке пользования общими объектами.

Организатор публичного обсуждения - Министерство экономики совместно с Государственным комитетом по имуществу, Министерством архитектуры и строительства, иными государственными органами в соответствии с компетенцией.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 28 мая.-0-