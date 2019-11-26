Проект закона о госсекторе могут внести в парламент в 2020 году

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлена концепция закона о госсекторе. В 2020 году законопроект может войти в пакет документов для рассмотрения в парламенте, сообщил журналистам на полях Белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработка закона заложена в программе социально-экономического развития. Предложение было инициировано работой такого документа в Китае. Цель - четко регламентировать сферы, где возможно создание и функционирование госпредприятий. Второе направление - по какому принципу эти предприятия можно ликвидировать, санировать, банкротить", - отметил Дмитрий Крутой.

Концепцию министерство готовило совместно в Государственным комитетом по имуществу. Специалисты изучили китайский опыт и учли специфику Беларуси. К участию в заседаниях рабочей группы приглашались бизнес-союзы, отраслевые министерства. Документ планируется сначала вынести на заседание Президиума Совета министров. "Мне бы хотелось, чтобы он в следующем году вошел в пакет законопроектов нового парламента", - отметил министр.

Концепция станет основой будущего законопроекта. "Задача министерства - понять, какие блоки войдут в финальную версию", - сказал Дмитрий Крутой.

Также он рассказал, что в республике продолжается работа по декриминализации экономических правонарушений. В Орше проводится эксперимент по введению моратория на проверки.-0-