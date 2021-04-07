Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало "тарифную тетрадь" - прогноз изменения постоянно регулируемых государством цен и тарифов в 2021 году, сообщает БЕЛТА.

Прогноз изменения постоянно регулируемых потребительских цен (тарифов) в 2021 году осуществлен исходя из действующего законодательства с учетом подходов, определенных Антиинфляционной программой на 2021-2023 годы. "Тарифная тетрадь" отражает размеры и сроки повышения регулируемых цен (тарифов) на товары и услуги, занимающие наибольший удельный вес в потребительских расходах населения.

Основной принцип изменения регулируемых цен - ограничение их роста в пределах прогноза свободных цен (базовой инфляции). Повышение отдельных регулируемых цен и тарифов прогнозируется в иных размерах в связи с проводимой акцизной политикой и необходимостью компенсации роста затрат.

"Решения об изменении регулируемых цен (тарифов) будут приниматься с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляционных процессов в увязке с ростом доходов населения", - отметили в МАРТ.

Согласно документу, пассажирские перевозки городским транспортом вырастут к концу года на 5 копеек за билет, перевозки пригородным автотранспортом - на 1 копейку за км. Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки подорожают во втором квартале на 15%.

Что касается тарифов на услуги ЖКХ, в первом квартале их стоимость увеличилась на 8,9%. В планах подорожание в третьем - на 0,6% и в четвертом - на 0,4%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются исходя из предельных значений тарифов, определенных указом от 24 декабря 2020 года №490 (прирост платежа по стандартной квартире не превысит $5 по среднегодовому курсу).

Табачные изделия в целом за год подорожают на 15,9%, крепкие алкогольные напитки - на 4,7%. Повышение связано с ростом ставок акцизов.

Тарифы на все виды связи (интернет, сотовую, почтовую, электросвязь) в четвертом квартале повысятся на 4%. Подорожанием будут компенсировать рост затрат, но оно не превысит уровень прогнозной базовой инфляции.

Повышение тарифов на образование (от дошкольного до высшего) планируется на 10%. Для вузов и школ это связано с необходимостью компенсации повышения затрат на оплату труда педагогических и иных работников учреждений образования, для детских садов - сближения натуральных и денежных норм потребления.

Во втором квартале на 4% поднимутся тарифы на ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению).

Также во втором квартале будет увеличен тариф на охрану жилищ на 0,4 базовой величины (сейчас 1 БВ - Br29).-0-