Согласовано повышение цен на растительное масло - МАРТ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на растительное масло, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 года - более чем на 20%. При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март выросли на 16,7%.
"Для обеспечения населения этим продуктом в полном объеме комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине согласовала повышение цен на масло растительное (кроме оливкового) юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 15% цен на 28 февраля 2021 года", - сказали в пресс-службе.
Указанное повышение цен может быть реализовано до 30 апреля текущего года.-0-