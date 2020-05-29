Профицит республиканского бюджета в январе-апреле составил Br0,6 млрд

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит (превышение доходов над расходами) республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле 2020 года составил Br0,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br7,6 млрд, или 30,6% уточненного годового плана. Поступление НДС - Br4,8 млрд (39,5% плана). Акцизы поступили в сумме Br0,9 млрд (31,9%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1 млрд (20,4%).

Расходы республиканского бюджета составили Br7 млрд, или 27,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br2,9 млрд (26,2%), на финансирование национальной экономики - Br1,7 млрд (30,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br5,5 млрд (29,9%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2020 года сложился в сумме Br1,3 млрд. Доходы составили Br17,4 млрд (33,3% уточненного годового плана), расходы - Br16,1 млрд (30,2%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,2 млрд (поступления - Br5,7 млрд, расходы - Br5,5 млрд).

По состоянию на 1 мая 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br184,8 млн.-0-