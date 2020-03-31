Профицит республиканского бюджета в январе-феврале составил Br0,4 млрд

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит (превышение доходов над расходами) республиканского бюджета Беларуси в январе - феврале 2020 года составил Br0,4 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br3,5 млрд, или 14,2% уточненного годового плана. Поступление НДС - Br2,5 млрд (20,6% плана). Акцизы поступили в сумме Br0,5 млрд (16,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,4 млрд (9,1%). Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам, пояснили в Минфине.
Расходы республиканского бюджета составили Br3,1 млрд, или 12,2% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено Br1,3 млрд (11,8%), на финансирование национальной экономики - Br0,7 млрд (13,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br2,6 млрд (14,1%).
Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года сложился в сумме Br0,6 млрд. Доходы составили Br8,4 млрд (15,2% уточненного годового плана), расходы - Br7,8 млрд (13,9%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд (поступления - Br2,8 млрд, расходы - Br2,7 млрд).
По состоянию на 1 марта 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br154,1 млн.-0-