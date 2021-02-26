Произведенную в Беларуси вакцину "Спутник V" могут экспортировать в третьи страны - РФПИ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произведенную в Беларуси вакцину "Спутник V" могут экспортировать в третьи страны, сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что Беларусь может производить вакцину не только для себя. После удовлетворения внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Беларуси третьим странам, что тоже будет важно и позволит совместно помогать другим государствам в борьбе с пандемией, хотя, безусловно, приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси", - сказал Кирилл Дмитриев.

Он также отметил, что белорусское предприятие "Белмедпрепараты", на площадках которого по российской технологии разлиты первые валидационные серии этой вакцины, является одним из наиболее продвинутых фармигроков по сравнению со многими фармкомпаниями мира, с которыми сотрудничает РФПИ. Это позволило в кратчайшие сроки освоить ключевые этапы выпуска препарата "Спутник V".

Кирилл Дмитриев считает произошедший трансфер технологий знаковым событием не только для дружеских, партнерских отношений Беларуси и России, но и для всего мира. По этой же модели производства вакцины планируется двигаться и с другими государствами.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич обратил внимание на то, что Беларусь участвовала в клинических испытаниях вакцины "Спутник V" и первой ее зарегистрировала и получила. Уже на том этапе предполагалось, что производство будет локализовано и в Беларуси для обеспечения полной потребности населения в вакцинации. По словам министра, это свидетельствует о том, что взаимодействие с российскими коллегами носит стратегический характер.

Вакцина "Спутник V", разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, обладает ключевыми преимуществами. В частности, ее эффективность выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. Используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

Препаратом "Спутник V" вакцинированы уже более 1,5 млн человек. Вакцина одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Инициирована регистрация вакцины в ЕС.-0-

Фото Оксаны Манчук