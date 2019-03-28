28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственные мощности НПЦ по геологии планируется модернизировать, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси планируется провести модернизацию геологоразведочной отрасли. "Сейчас решается вопрос модернизации производственных мощностей НПЦ по геологии, потому что достаточно большой износ бурового оборудования. Нужно приобрести новые буровые установки современного типа, которые будут способствовать сокращению трудозатрат и себестоимости работ. Для этого требуются достаточно большие финансовые вливания. Данный вопрос на повестке дня стоит. Подготовлен проект плана модернизации", - сказал Василий Колб.

Заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии Галина Качанко отметила, что геологическая съемка, отвечающая современным требованиям и включающая в себя все новые возможности и достижения, - это основа для открытия новых месторождений различных видов полезных ископаемых. "Имеется ряд актуальных проблем. Нужно модернизировать весь наш парк не только бурового, так и лабораторного, геофизического оборудования. Если будет принят наш план модернизации, это позволит нам решать многие вопросы очень оперативно. В геологической отрасли также нужны новые кадры", - обратила внимание она.

Галина Качанко подчеркнула, что необходимо провести региональные геологические исследования всей территории Беларуси, закончить изучение перспективных площадей с целью составления карт нового поколения. "Мы уже приступили к таким работам в восточной, южной, юго-восточной частях Беларуси. По югу идет переоцифровка карт всего Полесья. Такие работы давно уже назрели, так как без глубоких знаний о строении земных недр невозможно расширение минерально-сырьевой базы. Выявление месторождений новых видов полезных ископаемых зависит от степени изученности недр", - пояснила она.

В 2016-2017 годах НПЦ по геологии провел поисковые работы в Пинском районе. Выявленное месторождение базальтов и туфов назвали по одноименному населенному пункту - Новодворское. "С прошлого года мы приступили к предварительной разведке этого нового для Беларуси вида сырья. Если мы получим хорошее экономическое обоснование, это сырье будет очень интересно нашей экономике, потому что в Беларуси действуют производства, которые его используют", - рассказал Василий Колб.

Торфяная отрасль в Беларуси представлена предприятиями системы Министерства энергетики. В последние годы эта отрасль активно развивается, увеличиваются площади добычи торфа. Разрабатываются инновационные технологии по его использованию как нетопливного вида сырья, и такая продукция поставляется на экспорт, в том числе в страны ЕС. Торфяная отрасль имеет хорошую динамику как по добыче, так и по производству продукции. "Что касается горючих сланцев, у нас есть месторождения, но есть проблемы в их разработке и добыче. В первую очередь это технология. Наши горючие сланцы в настоящее время экономически нецелесообразно добывать", - отметил начальник главного управления.

В Брестской области есть залежи янтаря. "Была проведена пробная эксплуатация участка в Жабинковском районе. Но, к сожалению, объемы добычи невелики. У нас нет коренных запасов, наш янтарь перенесен потоками рек с другой территории", - пояснил Василий Колб.-0-