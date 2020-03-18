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18 марта 2020, 15:38

Производство дыхательных масок открыто в индустриальном парке "Великий камень"

Фото из архива
Фото из архива
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18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство дыхательных масок открыто в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в парке.

"В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом резидент индустриального парка "Великий камень" ООО "Ассомедика" (производитель медицинских изделий широкого ассортимента) освоил новое производство дыхательных масок и бактериально-вирусных фильтров однократного применения для взрослых, детей и новорожденных", - сообщили в индустриальном парке.

Эти изделия обеспечивают максимальную защиту дыхания от попадания микробов и вирусов. Заявленная эффективность фильтрации - не ниже 99,999%. При этом их можно использовать в течение 12-24 часов.

Компания "Ассомедика" была зарегистрирована в качестве резидента "Великого камня" в 2017 году.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. На начало января в "Великом камне" зарегистрировано 60 резидентов из 15 стран.-0-

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