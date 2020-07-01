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01 июля 2020, 12:06

Производство экологичной посуды из отрубей планируют запустить в Беларуси

Фото ecoizm.org
Фото ecoizm.org

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют запустить производство экологически чистой посуды из отрубей, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор проекта по созданию быстроразлагаемой (компостируемой) посуды REKOLOS Анастасия Петрова.

Поиск экологичных альтернатив, вспоминает Анастасия Петрова, начался после того, как она узнала, что с 2021 года в Беларуси будут запрещены некоторые виды одноразовой пластиковой посуды (это предусмотрено постановлением МАРТ от 19 февраля 2020 года №14). "Стала мониторить, что уже придумали в мире, и нашла посуду из отрубей, которая используется уже в нескольких странах", - пояснила она.

Небольшую партию тарелок закупили в Украине, чтобы пощупать и изучить. Такой посудой Анастасия Петрова осталась довольна. "Посуда из отрубей - безопасная и полезная альтернатива одноразовой посуде из пластика и бумаги. Ее можно использовать для сухой и жидкой пищи, нагревать до высокой температуры. Под действием дождя, ветра, солнца такая посуда разлагается в течение месяца. Теоретически ее можно даже съесть или скормить скоту", - рассказала автор проекта.

С идеей создания такой посуды в Беларуси Анастасия Петрова пришла на конкурс Social Weekend и вышла в финал. Параллельно собралась команда единомышленников: присоединились конструктор, химик-технолог, дизайнер.

Теперь у них есть четкий план действий. "Для реализации идеи мы заложили в бюджет Br7,7 тыс. на покупку посуды и Br10 тыс. на оборудование. Сначала хотим приобрести партию разной посуды из отрубей и изучить спрос на нее. Будем предлагать ее заведениям, эко-магазинам, но в первую очередь организаторам фестивалей и владельцам фуд-кортов. Посмотрим, посуда какого размера и глубины идет лучше. Заодно проанализируем, какую производительность надо закладывать, сколько тарелок выпускать в день. Когда уточним все параметры, запустим производство", - пояснила Анастасия Петрова.

Использованную посуду команда будет собирать в контейнеры (они будут установлены фуд-кортах и других площадках, где будут реализовывать такие тарелки) и отдавать на компостирование. Уже нашли фермеров, которые готовы принять использованную посуду и компостировать ее у себя на участке. "Пока мы видим линейную экономику, когда пластик производится из нефти, один раз используется и просто захоранивается на века. А мы предлагаем идеальный цикл: взяли с земли и туда же вернули, заодно удобрили почву", - подчеркнула автор проекта.

Команда намерена реализовать задумку в любом случае. "Если не выиграем, просто не будем покупать большую партию. Купим, сколько сможем - и начнем сразу собирать оборудование. Но это займет гораздо больше времени", - заключила автор проекта.

Напомним, конкурс Social Weekend организован фондом "Добра" и проводится уже 7 лет. За это время в нем участвовали более 3,5 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - в открытости и быстроте реализации в каждом уголке страны. Подать заявку может любой человек или организация, если идея не касается религии и политики. Среди известных "выпускников" конкурса - поисково-спасательный отряд "Ангел", инклюзивная пекарня "Добрае печыва", инклюзивный пляж на Минском море, больничные клоуны "Фанни ноуз" (всего более 300 проектов). За все время благодаря конкурсу поддержаны идеи более чем на $450 тыс. в эквиваленте.

В этот раз в финал вышли 17 проектов. Мероприятие пройдет в прямом эфире 2 июля. Трансляцию смогут посмотреть все желающие как в Беларуси, так и за рубежом. Призовой фонд превысит Br100 тыс.-0-

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