Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией - МАРТ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу отметить, что производство овощей позволяет в полном объеме обеспечить потребительский рынок отечественной продукцией. По нашим расчетным данным, годовая потребность в овощах для продажи населению через все каналы реализации составляет менее 50% от объема производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах", - сказал Михаил Жигало.

Реализация свежей плодоовощной продукции осуществляется по четырем основным каналам. Это объекты розничной торговли, сельскохозяйственные и смешанные рынки, ярмарки и специально отведенные площадки, стабилизационные фонды. "На текущий межсезонный период планируется заложить в стабфонды 26,9 тыс. т картофеля, 35,7 тыс. овощей и 8 тыс. т яблок. Это предварительные объемы, они могут быть точечно скорректированы", - отметил начальник управления.

По словам заместителя начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяны Карбанович, отмечается значительное уменьшение количества продукции, закладываемой в стабфонды на межсезонный период 2020/2021 годов, по сравнению с предыдущим межсезоньем. "Это объясняется тем, что продукция в большинстве своем поступает сейчас напрямую от фермеров, от сельхозорганизаций. Вопрос порядка закладки стабфондов обсуждался неоднократно. Со стороны Минсельхозпрода было направлено предложение, чтобы в период массовой уборки урожая у сельхозпроизводителей в полном объеме закупали растениеводческую продукцию на межсезонный период. В процессе хранения у сельхозорганизаций возникает очень много вопросов, в частности по издержкам. Надо собраться и выработать общее решение, которое было бы выгодно всем", - подчеркнула она. При отсутствии в торговых структурах базы хранения сельхозорганизации готовы на возмездной основе заключать договоры на хранение продукции в межсезонье в своих специализированных хранилищах.

Как отметил Михаил Жигало, еще в начале августа был утвержден план мероприятий по обеспечению населения свежей плодоовощной продукцией урожая 2020 года. Он предусматривает обеспечение первоочередных поставок выращенной продукции на внутренний рынок, организацию сельскохозяйственных ярмарок, расширение мест продажи, создание рабочих групп по мониторингу готовности овощехранилищ к закладке продукции, проведение контрольно-аналитических мероприятий в розничных торговых объектах. "Полагаем, что выполнение данного плана будет способствовать активизации продажи на потребительском рынке качественной белорусской продукции по приемлемым ценам", - добавил представитель МАРТ.

В прошлом году была создана межведомственная рабочая группа по контролю за насыщением рынка продовольственными товарами, в том числе сезонного производства. В сентябре-октябре ее деятельность будет сконцентрирована на вопросах обеспечения плодоовощной продукцией.-0-