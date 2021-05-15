Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-апреле снизилось на 0,3%

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - апреле составило Br4,4 млрд, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br4,3 млрд, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 602,1 тыс. т скота и птицы в живом весе, 2506,4 тыс. т молока и 1112,1 млн яиц. На долю сельхозорганизаций приходится 96% объема производства скота и птицы в живом весе, 97,8% молока и 89,2% яиц.

На 1 мая в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,5 млн.-0-