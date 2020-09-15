Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-августе выросло на 7,9%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-августе 2020 года составило Br13,3 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 7,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br12,1 млрд, или в сопоставимых ценах на 9,6% больше, чем в январе-августе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий выращено 1,245 млн т скота и птицы в живом весе (на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 1,198 млн т (на 5,4% больше). Молока получено 5,256 млн т (на 5,3% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 5,081 млн т (на 6% больше).

На 1 сентября в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,7% к уровню на аналогичную дату 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2,9% больше, чем на 1 сентября предыдущего года.-0-