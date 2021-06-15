Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае снизилось на 0,3%

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - мае составило Br5,9 млрд, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщает БЕЛТА.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br5,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий получено 753 тыс. т скота и птицы в живом весе, 3207,2 тыс. т молока, 1422 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы в живом весе, 97,6% молока и 87,4% яиц.

На 1 июня в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,5 млн.-0-