Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре снизилось на 4,7%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе - октябре в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br22,4 млрд, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br18,6 млрд, или в сопоставимых ценах 96,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 1,5 млн т скота и птицы в живом весе, 6,581 млн т молока, 2960,2 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы в живом весе, 96,9% молока и 83,6% яиц.

На 1 ноября 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,4 млн.-0-