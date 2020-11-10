10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе - октябре выросло на 4,6%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время XXVI Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам работы за 10 месяцев 2020 года производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий выросло на 4,6%, в сельхозорганизациях - на 6,7%. Мы смогли загрузить предприятия переработки, полностью обеспечили внутренний рынок продуктами питания. Экспорт за девять месяцев вырос на 6,1% к январю - сентябрю 2019-го и составил $4,2 млрд. Несмотря на пандемию, наши аграрии и переработчики показали результат, продемонстрировали профессионализм и компетентность", - сказал Иван Крупко.

По его словам, проведение выставок-ярмарок открывает перед аграриями новые возможности, позволяет определить тенденции развития рынка, наладить деловые контакты, в том числе с торговыми сетями. "Сегодня на деловом форуме обсудят создание новых продуктов, поставки за рубеж, возможности сельхозпредприятий, переработчиков, трейдеров. Думаю, эта площадка будет способствовать заключению новых контрактов", - отметил министр.

Выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 10 по 13 ноября. Во время выставки организован деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Запланированы также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". В программе и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-