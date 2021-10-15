Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 6,6%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - сентябре составило Br17,7 млрд, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br15 млрд, или в сопоставимых ценах 93,6% к показателю соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 1348,9 тыс. т скота и птицы в живом весе, 5945,6 тыс. т молока и 2671,7 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы в живом весе, 97% - молока, 83,1% - яиц.

На 1 октября в сельхозорганизациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,4 млн.-0-