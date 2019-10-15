Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре выросло на 1,2%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции в январе-сентябре 2019 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br15,2 млрд и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 1,2%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях за девять месяцев произведено продукции на Br12,5 млрд, или в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1338,6 тыс. т, молока - 5613,2 тыс. т, яиц - 2684,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 80,7% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2019 года составила 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,6 млн голов.

В сельскохозяйственных организациях практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). По данным на 1 октября намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,5 млн т, что на 23,9% больше, чем на соответствующую дату 2018 года, средняя урожайность составила 31 ц/га против 26,3 ц/га в предыдущем году.

На начало октября картофель убран с 68,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано при этом 594,7 тыс. т картофеля при средней урожайности 318 ц/га.

Сахарная свекла убрана с 37,9% площадей. Ее валовой сбор составляет 1552,7 тыс. т при средней урожайности 439 ц/га.

Овощи убраны с 56,7% площадей. Их производство составило 84,1 тыс. т при средней урожайности 227 ц/га.

По информации на 1 октября в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1174,2 тыс. га. Посевная площадь под озимый рапс составила 380,7 тыс. га.

Продолжаются работы по заготовке кормов. На начало октября в сельхозорганизациях заготовлено 9,7 млн. т кормовых единиц, из них кормов из трав - 6,4 млн т. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 22,4 ц кормовых единиц, из них кормов из трав - 20,3 ц.-0-