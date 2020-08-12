"Промагролизинг" будет участвовать в программах Банка развития по поддержке МСП

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития и ОАО "Промагролизинг" подписали соглашение о взаимодействии для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

В соответствии с соглашением "Промагролизинг" будет участвовать в реализации инвестиционных проектов по таким направлениям, как поддержка предприятий сферы торговли и услуг, предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства. Предусмотрена поддержка предприятий-экспортеров, стартап-компаний, а также поддержка регионов, женского и социального предпринимательства.

"Таким образом, субъекты МСП имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах Банка развития, но и через лизинговые организации, в том числе через "Промагролизинг", - пояснили в пресс-службе.

Подробная информация об условиях финансирования размещена на сайте Банка развития в разделе "Поддержка МСП".-0-