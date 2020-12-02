"Промагролизинг" и МТЗ разработали программу для выгодной закупки техники завода

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод и ОАО "Промагролизинг" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запущена новая партнерская лизинговая программа "Деловое решение: МТЗ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.

Программа предоставляет юридическим лицам возможность приобретения в лизинг всего спектра техники Минского тракторного завода на выгодных условиях.

"Лизингополучатели могут приобрести тракторы, спецтехнику и лесные машины, а также различные агрегаты производства ОАО "МТЗ" посредством финансовых услуг ОАО "Промагролизинг" с лизинговой ставкой от 9% сроком лизинга не менее 24 и не более 60 месяцев и авансовым платежом от 10%", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, лизинг позволяет организациям, которые не имеют возможности быстро обновить производственные фонды за счет собственных средств, получить новую технику и оборудование с минимальными вложениями.

"Между Минским тракторным заводом и ОАО "Промагролизинг" сложились стабильные и надежные партнерские отношения, которые позволяют обеим компаниям осуществлять эффективную работу по продвижению как техники МТЗ, так и финансовых услуг "Промагролизинга" на национальный и международные рынки", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят десять предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 16 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-