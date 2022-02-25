Промкооперация, импортозамещение, продбезопасность: Головченко о ключевых задачах ЕАЭС

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в числе ключевых задач ЕАЭС назвал развитие промышленной кооперации и импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы полностью поддерживаем объявленные Кыргызстаном приоритеты председательства. Отдельно подчеркну важность решения задач по углубленной промышленной кооперации, координации процессов импортозамещения, обеспечению продовольственной безопасности за счет согласованной агропромышленной политики. Это ключевые задачи союза, которые, на наш взгляд, обеспечат его безопасность и независимость", - сказал Роман Головченко.

Он также подчеркнул, что для перехода на траекторию ускоренного развития необходимо активизировать все возможные источники долгосрочных инвестиций и расширить каналы их поступления в экономику. "Считаем важным для расширения источников и объемов инвестиций создать условия для рефинансирования банков и институтов развития", - добавил премьер-министр.

Глава белорусского правительства также подчеркнул, что необходимо завершить выработку некоторых норм в части применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер. "В частности, это касается применения права вето, принятия комиссией решений по итогам каждого расследования, применения защитных мер на части территории ЕАЭС. Это позволит усовершенствовать механизм принятия защитных мер в ЕАЭС и будет соответствовать современным мировым практикам", - подчеркнул он.

Роман Головченко отметил, что проведена значительная работа по подготовке соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. "Принимаемые меры, безусловно, повысят эффективность госконтроля за перевозкой грузов и ускорят товарооборот в союзе. При этом необходимо обеспечить решение вопроса по либерализации международных автоперевозок грузов", - обратил внимание он.

Премьер-министр также затронул тему механизма прослеживаемости в ЕАЭС и подчеркнул необходимость доработки соответствующей интегрированной информационной системы. Он также отметил важность реализации проекта "Евразийский агроэкспресс" для экспорта продовольствия.

"Евразийская интеграция с каждым годом развивается, ставит перед нами все более сложные задачи. Уверен, что совместными усилиями мы эти задачи решим и выйдем на новый этап совместного развития", - резюмировал Роман Головченко.-0-

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Фото Оксаны Манчук