Промпредприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные белорусские предприятия намерены нарастить взаимодействие с Казахстаном и подписать контракты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Минский тракторный завод, в частности, планирует инвестировать $50 млн на развитие своего производства в Казахстане. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк во время посещения премьер-министром Беларуси Романом Головченко предприятия "Композит Групп Казахстан" в Костонае. Руководитель МТЗ отметил, что на первом этапе вместе с казахстанскими партнерами будет построен цех по производству кабин. Следующий этап - строительство еще одного корпуса площадью 25 тыс. кв.м для сборки двигателей и радиаторов всех типов. Планируется также выпускать новый вид продукции - дизель-помпы. Виталий Вовк сообщил также, что сейчас в Казахстане действуют три сборочных производства, есть и свой торговый дом МТЗ.

Генеральный директор холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич также выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с казахстанскими коллегами. Во время посещения белорусской делегацией предприятия "Агромаш-ходинг KZ" она отметила, что "Бобруйскагромаш" последние 5 лет плотно работает с Казахстаном: есть сборочное производство по выпуску прицепов, пресс-подбойщиков и косилок, расширяется номенклатура кормозаготовительной техники. За год экспорт сельскохозяйственной техники в Казахстан увеличился на 150%. Надежда Лазаревич считает, что Казахстан - емкий рынок, интересный для производителей. Во время визита белорусского премьер-министра планируется подписание контракта с казахстанским дилером "Бобруйскагромаша" по поставке машинокомплектов на $1 млн. Этот контракт рассчитан на полгода, добавила гендиректор.

Визит премьер-министра Беларуси в Казахстан начался сегодня и продлится три дня. Кроме посещения некоторых предприятий, Роман Головченко встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры в расширенном составе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Запланировано подписание двусторонних документов.-0-