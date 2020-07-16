Промпроизводство в Беларуси в I полугодии снизилось на 3,1%

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в I полугодии 2020 года в текущих ценах составил Br52,9 млрд, или в сопоставимых ценах 96,9% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,7%, в обрабатывающей - на 3,3%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 3,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 1%.

Индекс промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019-го составил 100,9%, с маем 2020-го - 104,8%.-0-