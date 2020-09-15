Промпроизводство в Беларуси в январе-августе снизилось на 2,2%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе 2020 года в текущих ценах составил Br72,8 млрд, или в сопоставимых ценах 97,8% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,8%, в обрабатывающей - на 2,2%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 3,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 0,6%.

Индекс промышленного производства в августе по сравнению с июлем составил 101,8%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-августа предыдущего года в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов на 11,7%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности - на 15,4%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 4,5%, транспортных средств и оборудования - на 0,3%.-0-