Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 0,6%

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - октябре в текущих ценах составил Br94 млрд, или в сопоставимых ценах 100,6% к показателю за аналогичный период 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,5%, в обрабатывающей - на 0,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,6%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель не изменился.-0-