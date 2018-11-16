Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 6,4%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-октябре в текущих ценах составил Br90,3 млрд, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января-октября 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,7%; в обрабатывающей промышленности - на 6,5%; в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,3%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,2%.

Индекс промышленного производства за октябрь 2018 года к октябрю 2017-го составил 102,8%, к сентябрю 2018 года - 106,4%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-октябрь 2018 года превысил уровень десяти месяцев 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (на 15,4%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 14,7%); изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,5%); основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 9,3%); химических продуктов (на 6,6%).-0-