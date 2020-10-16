Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 1,8%

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - сентябре 2020 года в текущих ценах составил Br83,1 млрд, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,8%, в обрабатывающей - на 1,6%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 3,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 0,3%.

Индекс промышленного производства в сентябре по сравнению сентябрем 2019 года составил 101,4%, с августом 2020-го - 101%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января - сентября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности - на 16,1%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 11,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 3,8%, транспортных средств и оборудования - на 1,1%.-0-