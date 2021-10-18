Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре выросло на 7,9%

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-сентябре составил Br111,1 млрд, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 1,4%, в обрабатывающей - на 7,9%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 10,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 3,1%.-0-