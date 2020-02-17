Промпроизводство в Беларуси в январе снизилось на 5,8%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе 2020 года в текущих ценах составил Br8,5 млрд, или в сопоставимых ценах 94,2% к уровню января 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 3,6%, в обрабатывающей - на 5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений оно увеличилось на 1,1%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 10,5%.

Как сообщалось, объем промпроизводства в Беларуси в 2019 году увеличился на 1% до Br113,5 млрд.-0-