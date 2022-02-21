Промпроизводство в ЕАЭС в 2021 году выросло более чем на 5%

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рост промышленного производства в Евразийском экономическом союзе в 2021 году превысил 5%. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленное производство в ЕАЭС по итогам 2021 года увеличилось более чем на 5% по сравнению с 2020 годом и составило $1,4 трлн, - сказала Ия Малкина. - Рост наблюдался во всех странах: в Кыргызстане - на 9%, в Беларуси - на 6,5%, в России - свыше 5%, в Казахстане - почти на 4%, в Армении - более чем на 3%".

Она также отметила, что на состоявшемся 18 февраля заседании Совета ЕЭК были рассмотрены вопросы повестки дня Евразийского межправительственного совета, который пройдет 24-25 февраля в Нур-Султане. В частности, Коллегия ЕЭК представила доклад о макроэкономической ситуации в государствах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. Были рассмотрены вопросы об участии Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС и совместном проекте стран ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс".

"Следующее заседание Совета ЕЭК предложено провести 18 марта в Москве в очном формате", - добавила Ия Малкина.-0-