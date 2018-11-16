Промышленное сотрудничество Беларуси и России имеет огромный потенциал - Бабич

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленное сотрудничество Беларуси и России имеет огромный потенциал, стороны нацелены на то, чтобы сформировать перечень приоритетных совместных проектов. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочий Посол России в Беларуси Михаил Бабич, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры ведутся между министерствами промышленности двух стран, ведомствами и корпорациями, заинтересованными в развитии сотрудничества. Стороны, по словам посла, "нацелены на то, чтобы сформировать перечень приоритетных инвестиционных, совместных проектов, чтобы Союзное государство действительно имело общий промышленный потенциал, общую систему коопераций, единую систему сбыта".

Стратегической задачей он назвал создание условий для конкуренции на внешних рынках.

Михаил Бабич подчеркнул, что в отношениях Беларуси и России не осталось спорных вопросов. "Есть текущие, которые мы достаточно успешно решаем", - сказал посол. В числе таких тем - переговоры по механизму компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра в РФ. Михаил Бабич подчеркнул, что все должно быть прозрачно и понятно обеим сторонам.

"Наши партнеры должны точно понимать по времени, срокам, объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет. Те, кто планирует российский бюджет, тоже должны понимать тот набор и объем поддержки, который может быть оказан в рамках наших общих экономических задач", - резюмировал посол.-0-