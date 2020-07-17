Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться - Червяков

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться, сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков на полях Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленность начинает восстанавливаться в части производства и поставок", - сказал Александр Червяков. В частности, восстановлению способствовали контракты на поставку калийных удобрений в Индию и Китай, а также восстановление нефтепереработки.

По оценке министра, по итогам текущего года Беларусь может выйти на нулевой прирост валового внутреннего продукта после снижения ВВП на 1,7% по итогам I полугодия.

При этом Александр Червяков не исключил, что при благоприятном развитии ситуации ВВП Беларуси может показать рост. "В сентябре мы сможем сказать, на какой конечный результат (по итогам 2020 года. - Прим. БЕЛТА) выйдем", - пояснил он.

Александр Червяков подтвердил, что Минэкономики начало работу над прогнозом на 2021 год. "Мы закладываем (рост ВВП. - Прим. БЕЛТА). По сути это будет план развития экономики", - сказал министр.-0-