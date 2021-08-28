Просо в Беларуси убрано с трети площадей

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просо в Беларуси убрано с 1,88 тыс. га, что составляет 32,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 28 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,06 млн га, что составляет около 97% запланированной площади. Намолочено 6,316 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской намолочено 851,9 тыс. т, в Гомельской - 780,7 тыс. т, в Витебской - 774,4 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 91,6%, поставлено 761,5 тыс. т.-0-