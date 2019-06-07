Пусконаладочные работы на модернизированном "Нафтане" планируют начать в ноябре

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Пусконаладочные работы после модернизации нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" запланированы на ноябрь. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первая важная задача - завершить в кратчайшие сроки модернизацию. Срок начала пусконаладочных работ - 7 ноября 2019 года - никто не отменял. Это необходимо сделать", - подчеркнул Александр Демидов.

Загрязненная российская нефть не попала на "Нафтан", но предприятию не удалось избежать потерь из-за случившегося. Работая на сниженных мощностях в условиях нехватки сырья, завод лишился значительной прибыли. "Конечно, недополучение денежных средств очень влияет на ход модернизации. Нам придется брать дополнительные кредиты, а для нас это дополнительная нагрузка. Но эти вопросы будем решать", - сказал гендиректор "Нафтана".

Александр Демидов добавил, что сегодня НПЗ считает каждую копейку и росту экономики предприятия содействует "разумная поэтапная корректировка цен на автозаправочных станциях в зависимости от стоимости барреля". "Мы сегодня действительно имеем очень большую финансовую нагрузку с учетом модернизации. Это же будущее. Мы должны развивать наше предприятие, которое способствует и развитию страны в целом", - отметил он.-0-