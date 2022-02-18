Путин: Беларусь и Россия будут поднимать уровень экономического суверенитета

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ
18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут поднимать уровень экономического суверенитета. Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эта санкционное давление является абсолютно нелегитимным. К сожалению, мы живем в такой парадигме много-много лет. Путь преодоления этого - укрепляться прежде всего в экономике", - подчеркнул Владимир Путин.
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