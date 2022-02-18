Лукашенко: мы впервые за десятки лет оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России прошла на фоне беспрецедентного нагнетания военно-политической напряженности в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая остроту ситуации, сегодня мы с Президентом много внимания уделили именно этой проблематике и обсудили наши возможные совместные действия как ответ на агрессивное поведение западных партнеров, - сказал белорусский лидер. - Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть, как в воронку, весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике и разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненное желание пройтись по самому краю".

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает

Лукашенко: шансы Запада сломать Беларусь ничтожны

Лукашенко: Запад проиграл первый раунд своей кампании против России и Беларуси

Беларусь и Россия договорились укреплять единое оборонное пространство

Лукашенко: Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом