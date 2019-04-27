27 апреля, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу "Дружба", если корпоративного расследования будет мало.
"Для того чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование, - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам визита в КНР. - Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. Это расследование проводится сейчас, если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб".-0-
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