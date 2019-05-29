Путин предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС

29 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - ТАСС/. Россия предлагает продолжить в ЕАЭС работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики. На наш взгляд, необходимо продолжить курс на гармонизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес", - сказал Владимир Путин.

По его словам, необходимо и далее совершенствовать координацию политики государств в ключевых направлениях и отраслях, в полной мере осуществить принятые в рамках ЕАЭС решения о введении наднационального регулирования в банковской сфере и финансовом секторе, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности.

"Здесь у нас еще есть и споры, и обсуждения, но в целом решения приняты и нужно их только реализовывать", - добавил Президент РФ.

Он отметил, что в этой связи имеет большое значение договоренность о создании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС. "То же самое касается и решения по промышленности. Совет займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий с учетом специализации и разделения труда, сложившихся между государствами ЕАЭС", - сказал Владимир Путин, отметил при этом возможность создания крупных союзных корпораций.

Российский лидер также отметил, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов ЕАЭС со странами и интеграционными объединениями африканского континента. "Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, скажу, что 24 октября в России в Сочи пройдет саммит Россия-Африка. Мы приглашаем руководство Евразийской экономической комиссии принять участие в этом мероприятии", - обратился он к участникам заседания.-0-