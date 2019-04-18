ПВТ и Дубайский международный финансовый центр планируют развивать сотрудничество

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим посетил Парк высоких технологий, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

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Во встрече с делегацией приняли участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, представители ПВТ. Обсуждались перспективы сотрудничества между Парком высоких технологий и Дубайским международным финансовым центром. Было отмечено, что ПВТ является мощным центром компетенций в различных сферах и представляет серьезный интерес для партнеров на Ближнем Востоке.

Стороны договорились детально проработать возможности вовлечения белорусских компаний в акселерационные программы ДМФЦ, содействовать наращиванию инвестиционного сотрудничества.-0-