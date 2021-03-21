ПВТ способен обеспечить все процессы цифровизации, в которых нуждается Беларусь - Янчевский

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПВТ способен обеспечить все процессы цифровизации, в которых нуждается Беларусь. Об этом сказал в эфире телеканала СТВ директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, сообщает БЕЛТА.

"Все мировое сообщество борется с отмыванием средств, с вопросами финансирования терроризма. Приняты соответствующие соглашения между государствами, разработаны стандарты, практики, есть группа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Беларусь очень аккуратно и добросовестно ко всему этому относится. Но поскольку есть такая сфера, как крипта, то и здесь были приняты соответствующие решения нашим Президентом, - сказал Всеволод Янчевский. - То, что Администрации Парка высоких технологий поручен контроль над деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, связано с опытом прошлых лет и с доверием государства к нам и в целом к IT-обществу. Я думаю, что мы будем этим заниматься при активном сотрудничестве со всеми государственными структурами: Национальным банком, Комитетом государственного контроля, правоохранительными органами. Тем более что одно перетекает в другое: финансовые операции - это и банковская сфера, и криптобиржа, которые так или иначе связаны с платежными системами".

По его словам, не с точки зрения организации управления, а непосредственного исполнения, ПВТ может обеспечить практически все процессы цифровизации и проекты, в которых нуждается Беларусь. "Причем это не просто теоретические компетенции. Наши резиденты уже это делали, многие проекты действуют в Беларуси, а другие - в зарубежных странах, где очень требовательно относятся к IT-продуктам и где наши резиденты побеждали в жесткой конкуренции. Практически по всем сферам нашим компаниям есть что предложить. Однако тут должно быть встречное движение непосредственно со стороны государственных структур, предприятий и самих резидентов. Этому мы и продолжим способствовать", - подчеркнул директор Администрации ПВТ.

В свою очередь Всеволод Янчевский добавил, что зарубежные страны всегда будут бороться за IT-компании. "Наша страна пока побеждает в конкуренции за инвесторов, резидентов и капитал. Мы видим, что соседи стараются создавать условия лучше, чем у нас. Некоторые, к сожалению, прямо декларировали, что хотят воспользоваться той непростой ситуацией, что была в Беларуси. Пока у них это не получается, - отметил он. - Самое интересное, что по мере роста Парка высоких технологий, который изначально считался зоной с низкими налогами, стали расти и продолжат расти налоговые поступления, причем очень существенно: на сегодня это уже сотни миллионов рублей. Когда мы говорим об IT-отрасли, в частности ПВТ, мы всегда имеем в виду, что те решения, которые принимались Президентом, и та благоприятная политика, которая проводилась по отношению к IT, прежде всего преследовала основную цель - приносить пользу стране, народу и каждому человеку".-0-