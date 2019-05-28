Рабочая группа подготовит предложения по капремонту объектов на придомовых территориях

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для выработки предложений о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов создана распоряжением премьер-министра Беларуси от 27 мая 2019 года №185р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Ее руководителем назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
Межведомственной рабочей группе необходимо проанализировать состояние объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, на предмет определения необходимости их капитального ремонта, реконструкции. Группа также выработает предложения о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции данных объектов.
К работе группы в установленном порядке могут привлекаться представители республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.
Предложения, а при необходимости и проекты соответствующих нормативных правовых актов, должны быть внесены на рассмотрение премьер-министра до 10 июня 2019 года.-0-
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