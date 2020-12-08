Работники госорганов прошли обучение по программе Всемирного банка по кластерному менеджменту

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники госорганов прошли обучение по образовательной программе Всемирного банка в области кластерного менеджмента по компоненту "Инициативы повышения конкурентоспособности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

В состав целевой учебной группы вошли 40 человек. В их числе работники республиканских органов государственного управления, облисполкомов, гор- и райисполкомов, ответственные за формирование и реализацию кластерной политики на национальном, региональном и местном уровнях. Обучение также прошли руководители профессиональных ассоциаций (союзов юридических лиц) и технопарков из приоритетных секторов экономики c наибольшим потенциалом для реализации кластерных инициатив (информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, биотехнологии и зеленая экономика, приборостроение и робототехника).

"В результате обучения участники овладели инструментами стратегического сегментирования и методологией оценки и идентификации кластерных инициатив, освоили алгоритм действий по формированию кластера, - отметили в Минэкономики. - Приобретенные профессиональные компетенции позволят его участникам выступать национальными экспертами и мультипликаторами в области кластерного менеджмента, что будет способствовать в дальнейшем широкомасштабному развертыванию кластеризации экономики регионов".

Обучение проходило по программе в поддержку развития частного сектора в Беларуси, реализуемой при финансировании Европейского союза.-0-