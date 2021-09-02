Работу над соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб планируют завершить до конца года

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия планирует до конца текущего года завершить работу над проектом соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем до конца 2021 года проработать предложения по наращиванию совместного потенциала производства сельхозпродукции странами ЕАЭС и вывода ее на внешние рынки, в том числе с привлечением Евразийского банка развития, а также завершить работу над проектом соглашения о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок для последующего его представления главам государств", - сказала Ия Малкина.-0-