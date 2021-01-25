25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков посетил ОАО "Агат - электромеханический завод" и встретился с его трудовым коллективом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сенатор ознакомился с производственным процессом и его результатами, номенклатурой выпускаемой продукции, состоянием и перспективами увеличения ее экспорта, интересовался условиями труда, заработной платой, темой социального развития предприятия.

"Во время общения с трудовым коллективом Сергей Рачков рассказал о деятельности Совета Республики, принятых в ходе осенней сессии законопроектах, их ориентированности на решение внутриэкономических задач, расширение международного сотрудничества с упором на увеличение экспорта белорусских товаров и услуг. Парламентарий подробно рассказал о работе сенаторов с обращениями граждан и юридических лиц, проведении ими личных приемов, в том числе выездных, и прямых телефонных линий", - отметили в пресс-службе.

Сергей Рачков отдельно остановился на вопросах, связанных с предстоящим VI Всебелорусским народным собранием. Он отметил важность данного форума для обсуждения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и определения направлений совершенствования политической системы страны.

"Сенатор также поделился своей оценкой современной общественно-политической ситуации в стране, мнением о практике выборов Президента США на основании своего неоднократного участия в международном наблюдении за выборами главы американского государства и рассказал о разрушительных последствиях цветных революций в странах, в которых работал Чрезвычайным и Полномочным Послом", - добавили в пресс-службе.-0-