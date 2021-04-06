Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 25% площадей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 25,8% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 6 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 191,2 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяли на 67,4% площадей, в Гродненской - на 36,9%. В Гомельской области сев проведен на 36,8% площадей, Минской - на 18,1%, Могилевской - 5,75%, Витебской - 1,44%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 397,6 тыс. га (53,6% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 742,1 тыс. га.-0-

Белгидромет: из-за похолодания условия для ранних яровых ухудшились