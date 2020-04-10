Ранние яровые посеяли в Беларуси на 73% площадей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 73,1% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 10 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 629,3 тыс. га. В Брестской и Гомельской областях работы завершены на 100% площадей. В Гродненской области сев проведен на 89,7%, Минской - на 89,5%, Могилевской - 89,6%, Витебской - 24,3%. В текущем году эти культуры будут размещены на площади 860,9 тыс. га.

Почву под сев яровых подготовили на 1136,1 тыс. га (43,4% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.-0-