Рапота считает важным выработать долгосрочную формулу цен на нефть и газ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минску и Москве важно выработать такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"В споре, касающемся нефтяных и газовых проблем, точка еще не поставлена. Поэтому что-то комментировать мне затруднительно, тем более что я не участвую непосредственно в решении этих спорных вопросов", - сказал Григорий Рапота.

Тем не менее, по его словам, важно выработать "какую-то такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер и не вынуждала стороны каждый раз на очень сложные переговоры". "Хочется верить, что, возможно, мы выйдем на этот путь", - добавил госсекретарь Союзного государства.

В Минске сегодня проходит встреча коллектива Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсуждаются взаимоотношения Беларуси и России, в том числе по вопросам дорожных карт, переговоров по нефти и газу.-0-