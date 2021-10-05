5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы консолидированного бюджета на АПК в 2021 году составили более Br2 млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин на совещании у главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-премьера, в текущем году правительство сохранило объемы льготного кредитования для организаций агропромышленного комплекса, дополнительно были предоставлены кредиты для закупки зерна. За счет средств республиканского бюджета профинансирована закупка 50 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов. Всего предприятия закупили в этом году 460 комбайнов, более 650 тракторов и 2,5 тыс. единиц другой техники.

"Расходы консолидированного бюджета на АПК в этом году составили более Br2 млрд с ростом в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом", - сказал Александр Субботин.-0-